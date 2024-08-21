Emlak ilanında yeni dönem: Sahte ilana 158 bin TL'ye kadar para cezası!
Emlak sektöründe yeni dönem başladı. Düzenleme ile sahte emlak ilanlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan sisteminin devreye alınmasıyla Bakanlık olarak sıkı denetimler gerçekleştireceklerini belirterek, mevzuata aykırı hareket edenlere 158 bin 460 liraya kadar idari para cezası uygulanacağını bildirdi. İşte doğrulanmış ilan uygulamasının ayrıntıları...
Ticaret Bakanlığı, taşınmaz ticaretine yönelik yönetmelik değişikliğiyle piyasanın güvenilirlik içinde işlemesini sağlamak, tüketici haklarını korumak ve taşınmaz ticaretinde kayıt dışılığın önüne geçmek amacıyla ilan platformlarında emlakçılara "doğrulama yükümlülüğü" getirdi.