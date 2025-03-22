Emlak Konut başvuru süresi uzatıldı: Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek?

​Emlak Konut GYO'nun orta gelir grubuna yönelik başlattığı Kazançlı Yatırım Kampanyası'na vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bu yoğun talep nedeniyle, başvuru süresi uzatıldı. Peki, Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek?

Emlak Konut başvuru süresi uzatıldı: Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek? - 1

Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Emlak Konut GYO'nun Kazançlı Yatırım Kampanyası, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsıyor. Kampanya, düşük faiz oranları, esnek ödeme planları ve farklı vade seçenekleriyle konut sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.

NTVPARA HABERLERİ

Emlak Konut başvuru süresi uzatıldı: Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek? - 2

EMLAK KONUT KAMPANYA BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK?

"Kazançlı Yatırım Kampanyası" büyük ilgi görmeye devam ediyor. Vatandaşlardan gelen yoğun talepler doğrultusunda kampanyanın 23 Mart 2025 olan son başvuru tarihi 27 Nisan 2025'e uzatıldı. Başvurular açık satış yöntemiyle yapılacak. Vatandaşlar satış ofislerine giderek satın alma işlemini gerçekleştirebilecek.

Emlak Konut başvuru süresi uzatıldı: Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek? - 3

"Kazançlı Yatırım Kampanyası" hakkında vatandaşlar, Emlak Konut’un www.emlakkonut.com.tr web sitesi ve 444 36 55 numaralı çağrı merkezi üzerinden bilgi almakta, ayrıca aileleriyle birlikte satış ofislerine giderek kampanyanın detaylarını öğrenmeye devam etmektedirler.

Emlak Konut başvuru süresi uzatıldı: Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek? - 4

KAMPANYALI PROJELER

Kazançlı Yatırım Kampanyası'nda İstanbul'da; Yenişehir Evleri Arnavutköy, Yeni Fikirtepe, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Barbaros 48, BatıYakası, Ebruli Kayaşehir, Göktürk Kemerler Evleri, Gölyaka İstanbul, Hayat Flora, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Meydan Başakşehir, NezihPark Bahçekent, NidaPark İstinye, Odak İstanbul, Senfoni Etiler, Park Yaşam Çınarköy, Tual Asya, Tual Gölyaka, Vadi Panorama ve Yeni Levent yer alıyor.

Balıkesir'de Balıkesir Emlak Konutları, Antalya'da Park Yaşam Antalya projeleri, İzmir'de ise All Sancak ve Evora İzmir projeleri bulunuyor.

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