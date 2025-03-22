Emlak Konut başvuru süresi uzatıldı: Emlak Konut başvuruları ne zaman bitecek?

Emlak Konut'un orta gelir grubuna yönelik hazırladığı "Kazançlı Yatırım Kampanyası"nın ayrıntıları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Emlak Konut GYO'nun Kazançlı Yatırım Kampanyası, İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'deki 25 projeyi kapsıyor. Kampanya, düşük faiz oranları, esnek ödeme planları ve farklı vade seçenekleriyle konut sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor.