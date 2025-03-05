Emlak vergisi ödemesi ne zaman? 2025 emlak vergisi ödeme takvimi

Emlak vergisi ödemeleri yılda iki sefer yapılıyor. Konut sahipleri mart ayı ile beraber söz konusu vergi ödemelerine dair araştırmalarına hız verdi. Konut sahipleri, rayiç bedelin binde 1'i (büyükşehirlerde binde 2'si) oranında, işyeri sahipleri rayiç bedelin binde 2'si (büyükşehirlerde binde 4'ü) oranında vergi ödüyor. Peki, emlak vergisi 1. taksit ödemesi ne zaman?

Emlak vergisi ödemesi ne zaman? 2025 emlak vergisi ödeme takvimi - 1

Belediyelere ödenmesi gereken 2025 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ilk taksit ödemelerinde ilk ve son gün tarihi merak konusu oldu. Vatandaşların gecikme faizi yüküyle karşılaşmaması için zamanında ödeme yapması gerekiyor. 2025 emlak vergisi 1. taksiti için ödemeleri yakın zaman sonra başlayacak. İşte, 2025 emlak vergisi 1. taksit ödeme tarihi...

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Emlak vergisi ödemesi ne zaman? 2025 emlak vergisi ödeme takvimi - 2

2025 EMLAK VERGİSİ İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

2025 yılı içerisinde 2 taksitle ödenecek olan emlak vergisinin ilk taksiti, 1 Mart-31 Mayıs döneminde ödenebilecek.

Söz konusu verginin ikinci taksitleri, 1-30 Kasım döneminde ödenecek.

Emlak vergisi ödemesi ne zaman? 2025 emlak vergisi ödeme takvimi - 3

EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

İster TC kimlik numarası ister sicil numarası ile vergilere ilişkin online ödemeler yapılabiliyor.

Ayrıca e-devlet üzerinden de birçok belediyeden sicil, tahsilat ve tahakkuk bilgileri sorgulanabiliyor.

Ödemeler ise veznelerin yanı sıra posta çeki, e-belediyeden kredi kartı ile ve bankalara havale-eft ile ödenebiliyor.

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