Emlak vergisi ödemesi ne zaman? 2025 emlak vergisi ödeme takvimi
Emlak vergisi ödemeleri yılda iki sefer yapılıyor. Konut sahipleri mart ayı ile beraber söz konusu vergi ödemelerine dair araştırmalarına hız verdi. Konut sahipleri, rayiç bedelin binde 1'i (büyükşehirlerde binde 2'si) oranında, işyeri sahipleri rayiç bedelin binde 2'si (büyükşehirlerde binde 4'ü) oranında vergi ödüyor. Peki, emlak vergisi 1. taksit ödemesi ne zaman?
Belediyelere ödenmesi gereken 2025 yılı emlak ve çevre temizlik vergisi ilk taksit ödemelerinde ilk ve son gün tarihi merak konusu oldu. Vatandaşların gecikme faizi yüküyle karşılaşmaması için zamanında ödeme yapması gerekiyor. 2025 emlak vergisi 1. taksiti için ödemeleri yakın zaman sonra başlayacak. İşte, 2025 emlak vergisi 1. taksit ödeme tarihi...