Emlakta EİDS dönemi başladı: 10 soruda doğrulanmış ilan uygulaması
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını duyurdu. Bolat, "Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir." uyarısında bulundu. Peki düzenleme kapsamında kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) ile neler değişecek? İşte 10 soru ve 10 cevapla emlakta yeni dönem...
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi bugün başladı. Yeni sistemle amaç sahte ilanların öngüne geçmek ve fiyat istikrarını sağlamak.
Sosyal medya hesabından açıklama yaparak emlakta doğrulanmış ilan düzenlemesinin bugünden itibaren uygulanmaya başlandığını vurgulayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yeni düzenlememizle beraber sahte ilanların, ilan kirliliğinin, tüketici mağduriyetlerinin, yetki belgesiz ve kayıt dışı emlakçılık faaliyetlerinin önlenmesiyle piyasada fiyat istikrarının sağlanması amaçlanmaktadır. Başta emlak sektörümüz ve taşınmazlarını kiraya verecek vatandaşlarımız olmak üzere tüm ilgililerimizin yeni düzenlemeye hassasiyetle dikkat etmeleri gerekmektedir." ifadelerini kullandı.
Söz konusu uygulamaya ilişkin merak edilen 10 soru ve 10 cevap şöyle...