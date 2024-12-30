En çok gayrimenkul satışı yapılan ilçeler listesinde sürpriz
2024 yılında en çok gayrimenkul satışı yapılan il ve ilçeler açıklandı. Şehir bazında sıralamada ilk sıra İstanbul’un oldu. İstanbul’un başkent Ankara ve İzmir takip etti. İlçe bazında ise sürpriz yaşandı. İlk sırayı Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi alırken, ikinci sıra İstanbul’un Esenyurt ilçesinin oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2024’te en çok gayrimenkul satışı yapılan ilin 326 bin 737 ile İstanbul, ilçenin ise 29 bin 437 satışla Şehitkamil olduğunu bildirdi.