En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? 2025 prim miktarları belli oldu
2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücrete toplamda yüzde 30 zam yapılmış oldu. Asgari ücret zammı ile Bağ-Kur prim ödemesi, isteğe bağlı sigorta primleri ve günlük temizlik işlerinde çalışanların sigorta prim ödemeleri dahil pek çok kalemde değişim olacak.
Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemenin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. İşte, asgari ücret zammıyla beraber değişecek prim ödemeleri...