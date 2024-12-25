En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? 2025 prim miktarları belli oldu

2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak açıklandı. Böylelikle asgari ücrete toplamda yüzde 30 zam yapılmış oldu. Asgari ücret zammı ile Bağ-Kur prim ödemesi, isteğe bağlı sigorta primleri ve günlük temizlik işlerinde çalışanların sigorta prim ödemeleri dahil pek çok kalemde değişim olacak.

En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? 2025 prim miktarları belli oldu - 1

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemenin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından her vatandaşı yakından ilgilendiriyor. İşte, asgari ücret zammıyla beraber değişecek prim ödemeleri...

NTVPARA HABERLERİ

En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? 2025 prim miktarları belli oldu - 2

EN DÜŞÜK BAĞ-KUR PRİMİ NE KADAR OLDU?

En düşük Bağkur primi, 5.950,75 TL’den 7 bin 735,98 TL'ye yükseldi.

En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? 2025 prim miktarları belli oldu - 3

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 8 bin 321,04 TL oldu.

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi ise 62 bin 407.87 TL olarak ödenecek.

En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? 2025 prim miktarları belli oldu - 4

GÜNLÜK EV HİZMETLERİNDE ÇALIŞANLARIN SİGORTA PRİMİ NE KADAR OLDU?

Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi, 8 bin 451.05 TL olarak güncellenecek.

En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? 2025 prim miktarları belli oldu - 5

ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMALARI

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 277.20 TL oldu.

En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı ise 2.080 TL olarak uygulanacak.

En düşük Bağ-Kur primi ne kadar oldu? 2025 prim miktarları belli oldu - 6

BES KESİNTİ TUTARI NE KADAR OLDU?

BES kesinti tutarı da yeni asgari ücret zammından etkilendi.

BES kesintisi 600,07 TL’den yüzde 30 zamla 780.09 TL olarak güncellendi.

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