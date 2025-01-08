En düşük emekli aylığı yükseldi: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği en düşük emekli maaşı belli oldu. En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltildi. Güncelleme ile birlikte dul ve yetimlerin taban aylıkları da değişti. Zamlı maaşların hesaplara geçmesi için Meclis düzenlemesi yapılacak. Peki, emekliler zamlı maaşlarını ne zaman alacak?
En düşük emekli maaşı, 12 bin 500 liradan 14 bin 669 liraya yükseltildi.
Böylece en düşük aylığa da 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 15,75'lik artış yapılmış oldu.