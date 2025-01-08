En düşük emekli aylığı yükseldi: Zamlı maaşlar ne zaman yatacak?

DUL VE YETİM MAAŞLARI DA DEĞİŞİYOR

En düşük emekli maaşı ile birlikte dul ve yetim aylıklarında taban tutar da yükseldi.



Buna göre vefat eden bir kişinin çalışmayan eşini maaşın yüzde 75'i olan 10 bin 851 lira alacak.



Çalışan eş için dul maaşı yüzde 50'lik kısım olan 7 bin 234 liraya çıkacak.



Vefat eden kişinin çocuğuna ise yüzde 25'ine karşılık gelen 3 bin 617 lira ödenecek.