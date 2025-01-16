En düşük emekli aylığının artırılması yasalaşıyor
En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya çıkarılarak işverene asgari ücret desteği verilmesini içeren teklif, TBMM Komisyonu'nda kabul edildi. En düşük emekli maaşı 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilecek, işverene günlük 33,33 lira, aylık 1000 lira asgari ücret desteği verilecek.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Teklifle, Devlet Denetleme Kurulu (DDK), derneklerle vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek.
Denetçiler, denetim ve soruşturma grupları içinde görev onayları ve/veya grup çalışma programlarıyla verilen konularda denetim, inceleme, araştırma ve soruşturma yapacak, kurum ve kuruluşlar ve bankalar dahil diğer gerçek ve tüzel kişilerle yazışma yapacak, bilgi ve belge ile açıklamalarda bulunulmasını isteyecek, raporlar hazırlayacak ve Kurul toplantılarında açıklamalarda bulunacak, mevzuatla verilen görevleri yapacak, Kurul başkanı ve ilgili Kurul üyesinin verdiği işleri yapacak.
Denetim kapsamına dahil kurum ve kuruluşların teftiş, denetim veya bu maksatla kurulmuş birimlerinin görev, yetki ve sorumluluklarına sahip olacak.