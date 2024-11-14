En düşük emekli maaşı artacak mı? İlk sinyal geldi

Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrildi. Emekliler 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Kök aylığı, en düşük maaşın altında kalanlar zamdan etkilenmiyor. Mevcut durumda yaklaşık 4 milyon emekli bu uygulamadan faydalanıyor. En düşük aylık için Meclis düzenlemesi gerekirken, hükümetten ilk sinyal geldi. Çalışma Bakanı Işıkhan, "Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

En düşük emekli maaşı artacak mı? İlk sinyal geldi - 1

Emekliler, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor. Bu oran doğrudan kök aylıkları etkiliyor.

Kök aylığı, 12 bin 500 liranın altında kalanların maaşı ise bu rakama tamamlanıyor.

En düşük emekli maaşı, temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

Asgari ücret ne kadar olacak? Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama (Asgari ücret için konuşulan rakamlar)

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En düşük emekli maaşı artacak mı? İlk sinyal geldi - 2

Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

En düşük aylığa zam yapılmaması halinde milyonlarca emeklinin refah seviyesinde bir değişik olmayacak.

En düşük emekli maaşı artacak mı? İlk sinyal geldi - 3

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emekli maaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan Işıkhan, "2002 yılından bu yana en düşük emekli aylıklarında bayram ikramiyeleriyle birlikte reel olarak yüzde 78 ila yüzde 631 oranında artış sağlanmıştır. Yılbaşında sosyal güvenlik sistemimizin aktüeryal dengesini de gözeterek, bütçemiz doğrultusunda emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

En düşük emekli maaşı artacak mı? İlk sinyal geldi - 4

ZAM ORANI NETLEŞİYOR

Ekim ayı ile birlikte dört aylık enflasyon ortaya çıktı.

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı.

Emekli maaşlarında nihai zam oranı kasım ve aralık enflasyonları ile birlikte kesinleşecek.

En düşük emekli maaşı artacak mı? İlk sinyal geldi - 5

EMEKLİ ZAM SENARYOLARI

Merkez Bankası'nın yüzde 44'lük hedefinin tutması halinde emekliler, yüzde 14,60 zam alacak.

Hedefin üst bandı olan yüzde 46'nin gerçekleşmesi halinde zam oranı yüzde 16,88 olacak.

Kasım ve aralık ayında enflasyon yüzde 2,5 çıkması halinde maaş zammı yüzde 17,73'yi bulacak.

En düşük emekli maaşı artacak mı? İlk sinyal geldi - 6

EN DÜŞÜK EMEKLİ NASIL BELİRLENİYOR?

Enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

En düşük aylık için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor.

En düşük emekli maaşı artacak mı? İlk sinyal geldi - 7

EMEKLİ SORUNU KALICI OLARAK NASIL ÇÖZÜLEBİLİR?

Uzmanlara göre uzun vadede bu sorunun ortadan kaldırılması için 2000 sonrası emeklilere yönelik intibak düzenlemesi gerekiyor.

2008 sonrası emekliler için ise azalan emekli aylık bağlama oranlarının artırılması gerekiyor.

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