En düşük emekli maaşı artacak mı? İlk sinyal geldi
Milyonlarca emeklinin gözü maaş zam oranına çevrildi. Emekliler 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Yılın ilk 4 ayında enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Kök aylığı, en düşük maaşın altında kalanlar zamdan etkilenmiyor. Mevcut durumda yaklaşık 4 milyon emekli bu uygulamadan faydalanıyor. En düşük aylık için Meclis düzenlemesi gerekirken, hükümetten ilk sinyal geldi. Çalışma Bakanı Işıkhan, "Emekli maaşlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Emekliler, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor. Bu oran doğrudan kök aylıkları etkiliyor.
Kök aylığı, 12 bin 500 liranın altında kalanların maaşı ise bu rakama tamamlanıyor.
En düşük emekli maaşı, temmuz ayı itibarıyla 12 bin 500 lira olarak belirlendi.
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