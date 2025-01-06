En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum, 2025 memur ve emekli maaşı zamlarının merak ediliyor. Milyonlarca emeklinin gözü yapılacak zam düzenlemesine çevrildi. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 12 bin 500 TL'nin altında kalan emekliler için ilave düzenleme yapılması bekleniyor. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. En düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemenin Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak? - 1

2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Kök maaşı 12 bin 500 liranın altında kalan emekliler aralık ayında belli olan 6 aylık enflasyon oranından yararlanamadı. Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü yapılacak olan en düşük emekli maaşı düzenlemesine çevrildi. Peki, 2025 en düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?

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En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak? - 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emekli maaşlarına ilişkin bir açıklama geldi. Cevdet Yılmaz, bu konuda bir çalışma yapacaklarının altını çizdi.

Diğer ücretler artarken, asgari düzeyde kalanların olduğu gibi tutulmasının doğru olmadığını düşündüklerini anlatan Yılmaz, “Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum.” diye konuştu.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak? - 3

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLDİ

Kabine bugün Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenlemenin değerlendirmesinin yapılması bekleniyor.

Yıllık enflasyonun belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK BağKur emeklilerine de yüzde 15,75'lik maaş artışı yapılmıştı. Ancak en 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı için de bir düzenleme beklentisi sürüyor.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak? - 4

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK)'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan emekli aylıklarıyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi;

"Emekli aylıklarının arttırılması da biliyorsunuz yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kanunumuza göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine yaptığımız artışlar ise burada enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlenmektedir. En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10.000 liraydı Temmuz ayında, en son 12.500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12.500’e tamamlıyoruz ve aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir. İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim."

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak? - 5

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME GEREKİYOR

6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.

En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2025: En düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak? - 6

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24 olarak açıklanmıştı.

Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 olarak açıklandı.

Buna göre; 6 aylık dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.

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