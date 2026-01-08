En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2026: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Meclis'e geldi mi? Gözler Meclis'te
En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından sorgulanmaya başladı. En düşük emekli maaşına ilişkin dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te katıldı ve gözler düzenlemenin Meclis'e geleceği tarihe çevrildi. Düzenleme kök maaşı 16 bin 881 liranın altında kalan emeklilere uygulanacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Meclis'e geldi mi?
Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte gözler en düşük emekli maaşı düzenlemesine çevrildi. Şuan 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının yapılacak düzenleme sonrasında artış göstermesi ve SSK ve Bağ-Kur zammı oranında artması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME YOLDA
Yeni yılda SSK ve Bağ-Kur emeklileri 12,19 zam alacak. Ancak bu artış kök maaşlara yansıtıldığı için emekli aylığına artış yansımayanlar var.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor. Bu tutara SSK ve Bağ-Kurluların maaşına gelen yüzde 12,19 oranında zammın gelmesi halinde 2026 yılında uygulanması beklenen en düşük emekli maaşının 18 bin 938 liraya yükselmesi bekleniyor.
MECLİS'TEN GEÇMESİ HALİNDE YASALAŞACAK
En düşük emekli aylığında yapılacak artış için yasal düzenleme gerekiyor. Artış oranının belirlenmesinde etki analizleri ve bütçe karşılığı da incelenecek.
Ardından işverene ücret desteğinin de olduğu torba kanun teklifi hazırlanarak Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Teklifin 14-15 maddeden oluşması bekleniyor.
Teklif Meclis'te kabul edildikten sonra yasalaşarak yürürlüğe girecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ŞUAN NE KADAR?
Daha önceki yıllarda da en düşük emekli maaşına yapılan zam SGK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılan zam kadar olmuştu.