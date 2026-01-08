En düşük emekli maaşı düzenlemesi 2026: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Meclis'e geldi mi? Gözler Meclis'te

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı, kök maaşı en düşük emekli aylığının altında kalan SSK ve Bağ-Kur emeklileri tarafından sorgulanmaya başladı. En düşük emekli maaşına ilişkin dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığındaki toplantıya Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'te katıldı ve gözler düzenlemenin Meclis'e geleceği tarihe çevrildi. Düzenleme kök maaşı 16 bin 881 liranın altında kalan emeklilere uygulanacak. En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, Meclis'e geldi mi?