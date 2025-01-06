En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum: 2025'te en düşük emekli maaşı ne zaman artacak, ne kadar olacak?

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK)'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bakan Işıkhan emekli aylıklarıyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi;



"Emekli aylıklarının arttırılması da biliyorsunuz yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kanunumuza göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine yaptığımız artışlar ise burada enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlenmektedir. En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10.000 liraydı Temmuz ayında, en son 12.500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12.500’e tamamlıyoruz ve aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir. İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim."