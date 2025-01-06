En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum: 2025'te en düşük emekli maaşı ne zaman artacak, ne kadar olacak?
En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum, 2025 memur ve emekli maaşı zamlarının merak ediliyor. Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü yapılacak en düşük emekli maaşı zam düzenlemesine çevrildi. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 12 bin 500 TL'nin altında kalan emekliler için ilave düzenleme yapılması bekleniyor. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. En düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemenin Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyor. Peki, 2025 en düşük emekli maaşı ne zaman artacak, ne kadar olacak?
2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Kök maaşı 12 bin 500 liranın altında kalan emekliler aralık ayında belli olan 6 aylık enflasyon oranından yararlanamadı. Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü yapılacak olan en düşük emekli maaşı düzenlemesine çevrildi. Peki, 2025 en düşük emekli maaşı artacak mı, ne kadar olacak?