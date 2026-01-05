En düşük emekli maaşı ne kadar artacak?
05.01.2026 10:51
Burak Taşçı
En düşük emekli olan 16 bin 881 liralık tutarın artması bekleniyor. Son yıllarda SSK ve Bağ-Kurluların maaşlarına gelen zam kadar artış yapılıyor.
Milyonlarca kişi ne kadar maaş alacağını merak ediyor. En düşük emekli maaşına ilişkin düzenlemenin yapılabilmesi için kanun taslağının hazırlanması, Meclis'e gelmesi, Meclis'ten onaylanıp geçmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onaylaması ve Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla süreç sona eriyor.
NE KADAR MAAŞ ALIYORLAR?
En düşük emekli maaşı şu anda 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor. Bu tutara SSK ve Bağ-Kurluların maaşına gelen yüzde 12,20 oranında zammın gelmesi halinde 2026 yılında uygulanması beklenen en düşük emekli maaşının 18 bin 940 liraya yükselmesi bekleniyor.
KİMLER EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALIYOR?
Sigorta primleri en düşükten yatanlar, tam emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamayıp kısmi emekli olanlar en düşük emekli maaşını alıyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞIYLA NORMAL EMEKLİ MAAŞI ARASINDAKİ MAKAS KAPANIYOR
Tam prim ödeyip, hizmet yılını doldurup ve daha fazla çalışma yapanlarla, en düşük emekli maaşını hak edenlerin arasında makas daralıyor. Fazla çalışarak, yüksek prim ödeyenlerin maaşları en düşük emekli maaşına yakınsamaya başladı. Bununla ilgili düzenleme yapılması beklentisi artıyor.