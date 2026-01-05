En düşük emekli maaşı ne kadar artacak?

En düşük emekli maaşı şu anda 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor. Bu tutara SSK ve Bağ-Kurluların maaşına gelen yüzde 12,20 oranında zammın gelmesi halinde 2026 yılında uygulanması beklenen en düşük emekli maaşının 18 bin 940 liraya yükselmesi bekleniyor.

KİMLER EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALIYOR?

Sigorta primleri en düşükten yatanlar, tam emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamayıp kısmi emekli olanlar en düşük emekli maaşını alıyor.