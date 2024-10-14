En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Sandığı Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya çıktı.

Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük aylık, 19 bin 521 liraya çıkacak.



En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.



En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.