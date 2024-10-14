En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli Sandığı Bağ-Kur ve SSK emekli maaş zammı ne kadar olacak?
2025 yılına az bir zaman kala asgari ücret, memur ve emekli maaş zamlarına dair beklentiler de artmaya başladı. Milyonlarca emekli, yeni yılın ocak ayından itibaren ne kadar zam alacaklarını ve en düşük emekli maaşının ne zaman belirleneceğini merak ediyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş zam oranı ocak ayında belli olacak. Zamlı maaşların netleşmesi için 6 aylık enflasyonun belli olması gerekiyor. Peki, emekli maaş zammı ne zaman yapılacak? Emekli maaşları ne kadar olacak?
Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı. Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor. Eylül ile birlikte üç aylık enflasyon ortaya çıktı. Buna göre temmuz, ağustos ve eylül ayında toplam enflasyon yüzde 8,92 olarak kaydedildi. İşte, 2025 emekli zammında son durum...