En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte hesaplamalar
07.01.2026 12:19
Son Güncelleme: 07.01.2026 12:30
Burak Taşçı
Milyonlarca kişi ilgilendiren en düşük emekli maaşına ilişkin tahminler ortaya atılıyor. Geçmişteki tecrübelere göre hesaplamalar netleşti.
En düşük emekli maaşının artmasını bekleyen milyonlarca vatandaş hesaplama yapmaya devam ediyor. SGK ve BAĞ-KUR emeklileri yılın ilk 6 ayı için yüzde 12,19 oranında zam aldı.
En düşük emekli maaşı alanların dışındakiler 6 aylık enflasyonun kümülatif toplamıyla ortaya çıkan yüzde 12,19'luk zammı hak etti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşına ilişkin çalışma yürütüldüğünü ve zam geleceğine dair sinyal verdi. Bakan Işıkhan en kısa sürede düzenlemenin Meclis'e gelerek yasalaşacağını da belirtti.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16 BİN 881 LİRA
Türkiye'de en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor. Bu tutara SSK ve Bağ-Kurluların maaşına gelen yüzde 12,19 oranında zammın gelmesi halinde 2026 yılında uygulanması beklenen en düşük emekli maaşının 18 bin 938 liraya yükselmesi bekleniyor.
Daha önceki yıllarda da en düşük emekli maaşına yapılan zam SGK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılan zam kadar olmuştu.
ASGARİ ÜCRETE GELEN ZAM KADAR ARTIŞ OLUR MU?
Asgari ücrete yüzde 27 oranında zam yapıldı ve 28 bin 75 liraya yükseltildi. En düşük emekli maaşına asgari ücrete gelen yüzde 27'lik zam yapıldığında 21 bin 438 lira rakamı ortaya çıkıyor. Bu durumun gerçekleşmesi halinde en düşük emekli maaşı dışında kalan birçok emekli de en düşük emekli maaşı kategorisine alınacağından dolayı gerçekçi durmuyor.
Sigorta primleri en düşükten yatanlar, tam emeklilik için gerekli prim gün sayısını tamamlamayıp kısmi emekli olanlar en düşük emekli maaşını alıyor.