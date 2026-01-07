En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte hesaplamalar

Türkiye'de en düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak uygulanıyor. Bu tutara SSK ve Bağ-Kurluların maaşına gelen yüzde 12,19 oranında zammın gelmesi halinde 2026 yılında uygulanması beklenen en düşük emekli maaşının 18 bin 938 liraya yükselmesi bekleniyor.

Daha önceki yıllarda da en düşük emekli maaşına yapılan zam SGK ve Bağ-Kurluların maaşlarına yapılan zam kadar olmuştu.