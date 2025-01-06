En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar

Emeklilerin enflasyon zammı belli oldu. Ancak kök maaşı düşük olan milyonlarca emeklinin refah seviyesi değişmedi. Bu nedenle en düşük aylık ile ilgili çalışmalar hızlandı. İşte en düşük emekli maaşına ilişkin senaryolar...

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar - 1

Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75 zam geldi.

Enflasyondan doğan zam oranı, kök maaşlara uygulanıyor. Dolayısıyla zam oranı, temmuzda 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük aylığı etkilemiyor.

Kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilerin maaşları belirlenen rakama tamamlanıyor.

Bu durum sayısı 4 milyona yaklaşan emeklinin refah seviyesinde artış olmayacağı anlamına geliyordu.

Ekonomi yönetimi, bu nedenle en düşük aylık ile ilgili çalışmaları hızlandırdı.

NTVPARA HABERLERİ

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar - 2

GÖZLER KABİNE'DE

En düşük emekli maaşına ilişkin düzenleme bugün Kabine Toplantısı'nda ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ocak ayı içinde en düşük emekli maaşı için bir yasal düzenleme yapılacağını belirtmişti.

İlgili bakanların Kabine Toplantısı'nda sunum yapması bekleniyor.

En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

En düşük emekli aylığının 14 bin ile 15 bin lira aralığında belirlenmesi tahmin ediliyor.

Yüzde 15,75'lik zam göz önüne alındığında en düşük emekli maaşının 14 bin 500 lira civarına yükseltilmesi görüşü ağırlık kazanmış durumda...

Uzmanlara göre bu rakam ile bütün emekliler yaklaşık yüzde 16 civarında zam almış olacak.

En düşük aylığa yüzde 20 zam yapılması halinde 20 bin liraya yükselecek.

Yüzde 30 artış durumunda ise maaşlar 15 bin 625 liraya çıkacak. 

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar - 4

KAÇ KİŞİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALIYOR?

Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

Ancak belirlenecek rakama göre en düşük emekli maaşı alan kişi sayısında artış olabileceği belirtiliyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar - 5

DÜZENLEME YETİŞMEZSE NE OLACAK?

En düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar netleşmesi bekleniyor.

Yasal düzenleme gerektirdiği için bu ayın maaşlarına yetişememe ihtimali de bulunuyor.

Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek, herhangi bir hak kaybı olmayacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar - 6

EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENİYOR?

SSK emeklilerin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor.

Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri ayın 25'i ile 28'i arasında değişiyor.

DAHA FAZLA GÖSTER