En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar

Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75 zam geldi.



Enflasyondan doğan zam oranı, kök maaşlara uygulanıyor. Dolayısıyla zam oranı, temmuzda 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük aylığı etkilemiyor.



Kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilerin maaşları belirlenen rakama tamamlanıyor.



Bu durum sayısı 4 milyona yaklaşan emeklinin refah seviyesinde artış olmayacağı anlamına geliyordu.

Ekonomi yönetimi, bu nedenle en düşük aylık ile ilgili çalışmaları hızlandırdı.