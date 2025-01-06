En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte masadaki senaryolar
Emeklilerin enflasyon zammı belli oldu. Ancak kök maaşı düşük olan milyonlarca emeklinin refah seviyesi değişmedi. Bu nedenle en düşük aylık ile ilgili çalışmalar hızlandı. İşte en düşük emekli maaşına ilişkin senaryolar...
Emekli maaşlarına ocak ayı itibarıyla yüzde 15,75 zam geldi.
Enflasyondan doğan zam oranı, kök maaşlara uygulanıyor. Dolayısıyla zam oranı, temmuzda 12 bin 500 lira olarak belirlenen en düşük aylığı etkilemiyor.
Kök aylığı 12 bin 500 liranın altında kalan emeklilerin maaşları belirlenen rakama tamamlanıyor.
Bu durum sayısı 4 milyona yaklaşan emeklinin refah seviyesinde artış olmayacağı anlamına geliyordu.
Ekonomi yönetimi, bu nedenle en düşük aylık ile ilgili çalışmaları hızlandırdı.