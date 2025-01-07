En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşına düzenleme gelecek mi? (2025 en düşük emekli maaşlarında son durum)

En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum, 2025 memur ve emekli maaşı zamlarının merak ediliyor. Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü yapılacak en düşük emekli maaşı zam düzenlemesine çevrildi. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 12 bin 500 TL'nin altında kalan emekliler için ilave düzenleme yapılması bekleniyor. Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. Düzenleme kararı alınırsa konu Meclis'e taşınacak. En düşük emekli maaşıyla ilgili düzenlemenin Kabine toplantısında gündeme gelmesi bekleniyordu. Peki, 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşına düzenleme gelecek mi?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşına düzenleme gelecek mi? (2025 en düşük emekli maaşlarında son durum) - 1

2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı milyonlarca emeklinin gündeminde yer almaya başladı. Kök maaşı 12 bin 500 liranın altında kalan emekliler aralık ayında belli olan 6 aylık enflasyon oranından yararlanamadı. Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü yapılacak olan en düşük emekli maaşı düzenlemesine çevrildi. Peki, 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşına düzenleme gelecek mi?

NTVPARA HABERLERİ

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşına düzenleme gelecek mi? (2025 en düşük emekli maaşlarında son durum) - 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan emekli maaşlarına ilişkin bir açıklama geldi. Cevdet Yılmaz, bu konuda bir çalışma yapacaklarının altını çizdi.

Diğer ücretler artarken, asgari düzeyde kalanların olduğu gibi tutulmasının doğru olmadığını düşündüklerini anlatan Yılmaz, “Bir çalışma yapacağız ve bir kanuni düzenleme muhtemelen gündeme gelecek. Nihai çalışma tamamlandıktan sonra grubumuzla kanun çalışmasını gündeme taşıyacağız. Ocak ayı içinde bu gerçekleşecektir diye düşünüyorum.” diye konuştu.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşına düzenleme gelecek mi? (2025 en düşük emekli maaşlarında son durum) - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığının 14 bin ile 15 bin lira aralığında belirlenmesi tahmin ediliyor.

Yüzde 15,75'lik zam göz önüne alındığında en düşük emekli maaşının 14 bin 500 lira civarına yükseltilmesi görüşü ağırlık kazanmış durumda...

Uzmanlara göre bu rakam ile bütün emekliler yaklaşık yüzde 16 civarında zam almış olacak.

En düşük aylığa yüzde 20 zam yapılması halinde 20 bin liraya yükselecek.

Yüzde 30 artış durumunda ise maaşlar 15 bin 625 liraya çıkacak.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşına düzenleme gelecek mi? (2025 en düşük emekli maaşlarında son durum) - 4

GÖZLER KABİNE TOPLANTISINA ÇEVRİLMİŞTİ

Kabine dün Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda, en düşük emekli maaşının artırılmasına ilişkin düzenlemenin değerlendirmesi bekleniyordu. 

Kabine sonrasında en düşük emekli maaşlarına ilişkin bir açıklama yapılmadı.

Yıllık enflasyonun belirlenmesinin ardından memur ve memur emeklilerine yüzde 11,54, SSK BağKur emeklilerine de yüzde 15,75'lik maaş artışı yapılmıştı. Ancak en 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı için de bir düzenleme beklentisi sürüyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşına düzenleme gelecek mi? (2025 en düşük emekli maaşlarında son durum) - 5

BAKAN IŞIKHAN'DAN EN DÜŞÜK EMEKİ MAAŞI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK)'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan emekli aylıklarıyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi;

"Emekli aylıklarının arttırılması da biliyorsunuz yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kanunumuza göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine yaptığımız artışlar ise burada enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlenmektedir. En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10.000 liraydı Temmuz ayında, en son 12.500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12.500’e tamamlıyoruz ve aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir. İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim."

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşına düzenleme gelecek mi? (2025 en düşük emekli maaşlarında son durum) - 6

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME GEREKİYOR

6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.

En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşına düzenleme gelecek mi? (2025 en düşük emekli maaşlarında son durum) - 7

KAÇ KİŞİ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ALIYOR?

Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

Ancak belirlenecek rakama göre en düşük emekli maaşı alan kişi sayısında artış olabileceği belirtiliyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, zam yapılacak mı? En düşük emekli maaşına düzenleme gelecek mi? (2025 en düşük emekli maaşlarında son durum) - 8

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24 olarak açıklanmıştı.

Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 olarak açıklandı.

Buna göre; 6 aylık dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.

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