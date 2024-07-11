En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek zam hangi emeklileri kapsayacak? Gözler en düşül emekli maaşında yeni rakamda
Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak.Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. Peki, emeklinin ek maaş zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var. Bundan dolayı yeni bir ek zam gündemde.