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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek zam hangi emeklileri kapsayacak? Gözler en düşül emekli maaşında yeni rakamda

Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü zam düzenlemesine çevrildi. Kök maaşının düşüklüğünden dolayı zamlı maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1,8 milyon emekli için ilave düzenleme yapılacak.Düzenleme ile en düşük emekli maaşı artırılacak. Peki, emeklinin ek maaş zammı ne zaman belli olacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek zam hangi emeklileri kapsayacak? Gözler en düşül emekli maaşında yeni rakamda - 1


SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam alacak. Ancak kök maaşı düşük olduğu için zamlı maaşı bile halen ödenen 10 bin liranın altında kalacak olan emekliler var. Bundan dolayı yeni bir ek zam gündemde.

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En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek zam hangi emeklileri kapsayacak? Gözler en düşül emekli maaşında yeni rakamda - 2

EK ZAM DÜZENLEMESİ


Yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin TL'nin altında kalacak. Yaklaşık 1,8 milyon emekli temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek.

AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Henüz kesinleşmiş bir tablo ya da rakam yok.

Kurmayları çalışmaya son şeklini verdikten sonra düzenleme önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Bu adım için bir yasa gerekiyor. Bu yasa çalışması Meclis'te yürütülürken kesin rakam belli olacak.


En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek zam hangi emeklileri kapsayacak? Gözler en düşül emekli maaşında yeni rakamda - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLUR?

Kulislere yansıyan ilk bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 10 bin liradan 12 bin liraya çıkarılması düşünülüyor.

Bu rakam Meclis'teki çalışmalar sırasında netleşecek.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek zam hangi emeklileri kapsayacak? Gözler en düşül emekli maaşında yeni rakamda - 4

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Söz konusu düzenleme ile kök aylıklar değişmeyecek. Kök aylığın üzerindeki rakamlar Hazine desteğiyle tamamlanacak.

En düşük emekli maaşının yeniden belirlenmesi için kanun teklifi gerekiyor.

AK Parti kurmaylarının çalışmaya kısa süre içerisinde son şeklini vermesi bekleniyor.

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek zam hangi emeklileri kapsayacak? Gözler en düşül emekli maaşında yeni rakamda - 5

Düzenleme önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.

Bu süreçlerin ardından en düşük emekli maaşını artıracak teklif Meclis'e gelecek.

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