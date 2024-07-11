En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Ek zam hangi emeklileri kapsayacak? Gözler en düşül emekli maaşında yeni rakamda

EK ZAM DÜZENLEMESİ



Yapılan hesaplamaya göre, 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin TL'nin altında kalacak. Yaklaşık 1,8 milyon emekli temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek.



AK Parti kurmaylarının sadece en düşük emekli maaşı olarak uygulanan rakamda bir hazırlık yaptığı öğrenildi. Henüz kesinleşmiş bir tablo ya da rakam yok.



Kurmayları çalışmaya son şeklini verdikten sonra düzenleme önce Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.



Bu adım için bir yasa gerekiyor. Bu yasa çalışması Meclis'te yürütülürken kesin rakam belli olacak.





