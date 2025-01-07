En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Bakan Işıkhan açıkladı (2025 SSK-Bağ-Kur emeklisinin en düşük emekli maaşı ücreti)
En düşük emekli maaşı düzenlemesinde son durum, 2025 memur ve emekli maaşı zamlarının merak ediliyordu. Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü yapılacak en düşük emekli maaşı zam düzenlemesine çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırıldığını açıkladı. Peki, 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? 2025 SSK-Bağ-Kur emeklisinin en düşük emekli maaşı ne kadara yükseldi?
2025 yılı itibarıyla en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı belli oldu. Kök maaşı 12 bin 500 liranın altında kalan emekliler aralık ayında belli olan 6 aylık enflasyon oranından yararlanamamıştı. Yaklaşık 4 milyon emeklinin gözü yapılacak olan en düşük emekli maaşı düzenlemesine çevrilmişti. Bakan Işıkhan tarafından yapılan açıklama sonrasında, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin en düşük emekli aylığı tutarı belli oldu. Peki, 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu, yüzde kaç zam yapıldı?