En düşük emekli maaşı ne zaman hesaplara geçecek? Farklar için gün belirlenecek
10.01.2026 08:24
Burak Taşçı
En düşük emekli maaşına ilişkin Meclis komisyonundaki görüşmelerin başlaması 15 Ocak 2026 tarihinde başlayacak. Emekliler 17 Ocak'ta maaş alacak olmasından dolayı en düşük emekli maaşında oluşan farkın ilerleyen tarihlerde hesaplara geçmesi bekleniyor.
En düşük emekli maaşına yüzde 18,47 oranında zam yapıldı ve kanun teklifinin Meclis'ten geçmesi halinde 20 bin liraya yükseltilecek.
Kanun teklifinin görüşmeleri önümüzdeki hafta başlayacak ve muhtemel olarak emeklilerin Ocak ayı maaşlarına yansımayacak.
EMEKLİLER NE ZAMAN MAAŞ ALIYOR?
SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaşlarını hesaplarında görüyor. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 5 olanlar 25'inde ve nihayet 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaşlarını alıyor.
Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alırken, 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanıyor. 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatıyor. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar bu kapsama giriyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 17'SİNE KADAR MECLİS'TEN GEÇMEZSE NE OLUR?
En düşük emekli maaşına yapılacak zam görüşmelerinin 15 Ocak 2026'da başlaması bekleniyor. Bu tarihle birlikte Meclis komisyonunda görüşülmesi, teklifin Meclis Genel Kurulu'ndan gelmesi ve görüşülüp oylanması, Meclis'ten geçmesi halinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan onaylaması, Resmi Gazete'de yayımlanması ve SGK nezdinde düzenlemelerin yapılmasının 2 günlük süreçte tamamlanması zor olduğundan, emeklilere Ocak ayında 16 bin 881 lira en düşük emekli maaşının yatması bekleniyor. Ortaya çıkan 3 bin 119 liralık fark ise belirlenen tarihte hak sahibi en düşük emekli maaşı alanların hesaplarına yatırılacak.