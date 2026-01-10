En düşük emekli maaşı ne zaman hesaplara geçecek? Farklar için gün belirlenecek

SSK emeklileri, tahsis numaralarının son hanesine göre maaş alıyor. Son rakamı 9 olanlar her ayın 17'sinde, 7 olanlar 18'inde, 5 olanlar 19'unda, 3 olanlar 20'sinde ve 1 olanlar ise her ayın 21'inde maaşlarını hesaplarında görüyor. Emeklilik tahsis numarasının son hanesi 8 olanlar ayın 22'sinde, 6 olanlar 23'ünde, 4 olanlar 24'ünde, 5 olanlar 25'inde ve nihayet 0 olanlar ise her ayın 26'sında maaşlarını alıyor.

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde alırken, 3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanıyor. 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde yatıyor. Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'i olup, emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar bu kapsama giriyor.