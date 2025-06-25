İstanbul kiralık konut fiyatları | En düşük kira hangi ilçede?
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte taşınma telaşı başladı. Kiralık ev arayanlar fiyatlara odaklandı.
Kiralarda artış her geçen gün kendini hissettiriyor. Yaz mevsiminin gelmesi, okulların kapanması, tayinlerin başlaması, okullarda yeni kayıtların yapılacak olması, üniversite öğrencilerinin ev tutma telaşı gibi birçok etken kiralar üzerind etkili oluyor.
İstanbul'un tüm semtleri için kira fiyatlarını araştırdık. 2+1, maksimum 10 yıllık ve 2'nci kat ve üzerinde olan konutlarda kiralar ortaya çıktı.
Minimim ve maksimum kiralar arasında ise uçurum bulunuyor. İşte ilçe ilçe kira fiyatları...