İstanbul kiralık konut fiyatları | En düşük kira hangi ilçede?

Kadıköy

En düşük 40000 TL

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Kartal

En düşük 26000 TL

En yüksek 135000 TL



Maltepe

En düşük 23000 TL

En yüksek 84000 TL



Pendik

En düşük 18000 TL

En yüksek 65000 TL



Sancaktepe

En düşük 14000 TL

En yüksek 60500 TL



Sultanbeyli

En düşük 19500 TL

En yüksek 40000 TL



Şile

En düşük 28000 TL

En yüksek 40000 TL



Tuzla

En düşük 18000 TL

En yüksek 60000 TL



Ümraniye

En düşük 18000 TL

En yüksek 82500 TL



Üsküdar

En düşük 26000 TL

En yüksek 195000 TL