En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz güncel memur/emekli zamları

Memur emeklileri de dahil olmak üzere SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ocak ve temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yılda iki kez zam alan memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla yeni maaşları belli oldu. İşte, 2024 Temmuz güncel memur/emekli zamları...