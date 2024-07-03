En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz güncel memur/emekli zamları
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), temmuz ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla memur ve memur emeklileri yüzde 19,31, SSK Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı. Bu gelişmenin ardından güncel maaşlar merak konusu oldu. Emekli ve memurların en düşük maaşlarının ne kadar olacağı sorgulanıyor. Peki, en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar?
Memur emeklileri de dahil olmak üzere SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ocak ve temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yılda iki kez zam alan memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla yeni maaşları belli oldu. İşte, 2024 Temmuz güncel memur/emekli zamları...