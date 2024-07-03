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En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz güncel memur/emekli zamları

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), temmuz ayı enflasyon oranlarını açıklamasıyla memur ve memur emeklileri yüzde 19,31, SSK Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 24,73 oranında zam almaya hak kazandı. Bu gelişmenin ardından güncel maaşlar merak konusu oldu. Emekli ve memurların en düşük maaşlarının ne kadar olacağı sorgulanıyor. Peki, en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar?

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz güncel memur/emekli zamları - 1

Memur emeklileri de dahil olmak üzere SSK, Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ocak ve temmuz dönemi olmak üzere yılda iki kez zam yapılıyor. Yılda iki kez zam alan memur ve memur emeklilerinin 6 aylık enflasyonun açıklanmasıyla yeni maaşları belli oldu. İşte, 2024 Temmuz güncel memur/emekli zamları...

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En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz güncel memur/emekli zamları - 2

ZAMLI MAAŞLAR BELLİ OLDU

Memur ve memur emeklilerinin 2024 yılının ikinci 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi.

Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 24,73 olarak gerçekleşti. Bu enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 9,31 artışla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuzdan geçerli olmak üzere toplamda yüzde 19,31 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 24,73 artış sağlandı.

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz güncel memur/emekli zamları - 3

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 32 bin 861 liradan 39 bin 177 liraya, en düşük memur emekli aylığı 14 bin 741 liradan 17 bin 587 liraya yükseldi.

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz güncel memur/emekli zamları - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor.

Yılın ilk yarısında yüzde 24,73 enflasyon gerçekleştiği için emeklilere bu oranda zam imkanı doğdu.

En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? 2024 Temmuz güncel memur/emekli zamları - 5

Kök maaşı 10 bin lira olan emekliler 12 bin 473 TL alacak.

Kök maaşı 15 bin lira olan emekliler 18 bin 709 TL alacak.

Kök maaşı 20 bin lira olan emekliler 24 bin 946 alacak.

Kök maaşı 25 bin lira olan emekliler 31 bin 182 TL alacak.

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