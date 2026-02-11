En minik motorun içinde dahi bulunuyor. ABD ve Çin'i karşı karşıya getiren o gizli maden
11.02.2026 16:21
NTV - Haber Merkezi
Genelde adı pek bilinmese de günlük yaşamın her bir parçasının içerisinde yer alan neodiyum madeni dünya sanayisinin devamlılığında önemli bir rol alıyor.
EN DEĞERLİ ELEMENT
Neodimyum, periyodik tablonun alt sıralarında yer alan ve günlük yaşam için hayati önem taşıyan nadir toprak elementlerinden biridir. Bu element, "kalıcı" mıknatıslarda yaygın olarak bulunduğu için tüm nadir toprak elementleri arasında en değerlilerinden biri haline geliyor. İşlenmesi durumunda da Çin dünyada hakimiyeti sağlamış durumda bulunuyor.
Neodimyum Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimlerinin önemli bir faktörü oluyor. ABD'nin üretim bantlarının işleyebilmesi için bu madene ihtiyacı bulunuyor.
CNN'in haberinde görüşlerini paylaşan Colorado Maden Okulu'nda profesör ve alanında uzman olan Rod Eggert "Bu element kalıcı mıknatısların ağırlıkça yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor." dedi.
Neodimyum bazlı mıknatıslar her türlü motora güç sağlıyor. Geleneksel mıknatısların aksine elektrik akımıyla beraber manyetik özelliklerini kaybetmiyor. Bu durum, onları otomobillerde kullanılan motorların Amerikan üretiminde kritik bir öneme sahip kılıyor; basit silecek motorlarından elektrikli araçları hareket ettiren karmaşık motorlara kadar her şeyde kullanılıyorlar.
ABD'NİN MADEN ADIMLARI
Fiyatı, bulunabilirliği ve yaygın kullanımı bir araya geldiğinde, neodimyum diğer tüm nadir toprak elementlerinden daha fazla gelir elde edilmesini sağlıyor. ABD Başkanı Donald Trump nadir toprak elementleri konusunda Çin'in tekelinden kurtulmak istiyor.
ABD hükümeti, yerli maden çıkarma ve işleme kapasitesini artırmaya yönelik projelerini planlıyor. Ancak ABD'nin Çin'in tekelini kırması hakkında uzun yıllar sürebilir yorumları yapılıyor. Nadir madenler arasında dünya sanayisinde Neodimyum çok güçlü bir yere sahip konumda bulunuyor.
NEODİMYUMUN GÜCÜ
Neodimyum mıknatıslara dönüştürüldükten sonra, bir motorun içindeki çekirdeğin etrafına yerleştirilir ve bir mile bağlanıyor. Çekirdek, elektrik tellerinden oluşan bir ağ içeren dış bir kabukla çevrilir. Bu telden akım geçirildiğinde, önce mıknatısları çeken, sonra iten bir elektrik alanı oluşur ve bu da mıknatısların dönmesine ve milin dönmesine neden olur. Neodiyumdan hareket enerjisi elde edilmiş olur. Neodimyuma alternatif bir maden henüz bulunmuyor.