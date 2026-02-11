En minik motorun içinde dahi bulunuyor. ABD ve Çin'i karşı karşıya getiren o gizli maden

Neodimyum, periyodik tablonun alt sıralarında yer alan ve günlük yaşam için hayati önem taşıyan nadir toprak elementlerinden biridir. Bu element, "kalıcı" mıknatıslarda yaygın olarak bulunduğu için tüm nadir toprak elementleri arasında en değerlilerinden biri haline geliyor. İşlenmesi durumunda da Çin dünyada hakimiyeti sağlamış durumda bulunuyor.

Neodimyum Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimlerinin önemli bir faktörü oluyor. ABD'nin üretim bantlarının işleyebilmesi için bu madene ihtiyacı bulunuyor.

CNN'in haberinde görüşlerini paylaşan Colorado Maden Okulu'nda profesör ve alanında uzman olan Rod Eggert "Bu element kalıcı mıknatısların ağırlıkça yaklaşık yüzde 30'unu oluşturuyor." dedi.

Neodimyum bazlı mıknatıslar her türlü motora güç sağlıyor. Geleneksel mıknatısların aksine elektrik akımıyla beraber manyetik özelliklerini kaybetmiyor. Bu durum, onları otomobillerde kullanılan motorların Amerikan üretiminde kritik bir öneme sahip kılıyor; basit silecek motorlarından elektrikli araçları hareket ettiren karmaşık motorlara kadar her şeyde kullanılıyorlar.