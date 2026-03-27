En yüksek mevduat faizi nerede? 3 ayın zirvesine yaklaştı, 200 bin lira kazanabilirsiniz
27.03.2026 09:40
Burak Taşçı
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş Körfez ülkelerine yayılınca ve enerji fiyatlarına ilişkin yükselişler meydana gelince enflasyonu frenlemek için faiz artışları ortaya çıktı.
Küresel ekonomilerde faiz sesleri yeniden yükselmeye başladı. Dünyanın son yıllarda mücadele ettiği yüksek enflasyon oranları faiz ve para politikası araçlarıyla kontrol edilmeye çalışılıyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın temel görevi de fiyat istikrarını sağlamak olduğu için faiz tarafında adımlarını atıyor.
TCMB de ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle politikasında güncellemeye gitti ve 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi. Bununla birlikte Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine de başlanmıştı.
MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 44'Ü AŞTI
Merkez Bankası, bankaları yüzde 37'yle fonlamak yerine yüzde 40'la fonlamaya başladı. Bu da bir aylık mevduat faizlerinde yükselişe neden oldu ve yıllık yüzde 37-38 seviyelerinden yeniden yüzde 44'lere yükselişi tetikledi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40 olarak belirlemişti. Böylece mevduat faizleri 3 ayın zirvesine yaklaştı. Merkez Bankası, en yüksek faizi veren banka yerine tüm bankalar içindeki ağırlıklı ortalama faizi açıklıyor.
FAİZ VERİLERİ AÇIKLANDI
Merkez Bankası son verilerini açıkladı ve bir aya kadar vadede ağırlıklı mevduat faizi ortalaması yüzde 44,64, 3 aya kadar vadede yüzde 45,68, 6 aya kadar vadede yüzde 44,24, bir yıla kadar vadede yüzde 42,47 faizin oluştuğunu açıkladı.
1 MİLYON LİRASI OLANA 30 BİN 690 LİRA FAİZ
Bankada 1 milyon lirasını yüzde 44,64 faiz oranıyla bir aylık vadeye bağlayan bir mudi, vade sonunda 30 bin 690 lira faiz alıyor. 3 aylık vadede 1 milyon liranın getirisi 97 bin 845 lira, 6 aylık vadede ise 200 bin 145 lira faiz kazancı sağlıyor.