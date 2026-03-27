En yüksek mevduat faizi nerede? 3 ayın zirvesine yaklaştı, 200 bin lira kazanabilirsiniz

Merkez Bankası, bankaları yüzde 37'yle fonlamak yerine yüzde 40'la fonlamaya başladı. Bu da bir aylık mevduat faizlerinde yükselişe neden oldu ve yıllık yüzde 37-38 seviyelerinden yeniden yüzde 44'lere yükselişi tetikledi. Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 40 olarak belirlemişti. Böylece mevduat faizleri 3 ayın zirvesine yaklaştı. Merkez Bankası, en yüksek faizi veren banka yerine tüm bankalar içindeki ağırlıklı ortalama faizi açıklıyor.