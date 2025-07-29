En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu

STOPAJLAR YENİDEN DÜZENLENEBİLİR

Stopaj oranları için yeni kararın 1 Ağustos 2025 tarihinde verilmesi bekleniyor. Son alınan karara göre kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e çıkarıldı.



Kararla, 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e yükseltildi.



9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançlar üzerinden yapılacak stopaj kesintisi oranları yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarılmıştı.