En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu
Parasını mevduata yatıranların en çok aradığı en yüksek faizi veren bankaları sıraladık. Faiz oranı yıllıkta yüzde 46'ya kadar yükseliyor.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi tarafında indirimlerine başladı.
Faiz kararı öncesinde yüzde 48-49-50 civarında yıllık mevduat faizi veren bankalar Merkez'in yeni faiz kararıyla birlikte oranlarını yüzde 38 ile 46 arasına çekmeye başladı.