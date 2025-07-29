En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu

Parasını mevduata yatıranların en çok aradığı en yüksek faizi veren bankaları sıraladık. Faiz oranı yıllıkta yüzde 46'ya kadar yükseliyor.

En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu - 1

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 46'dan yüzde 43'e düşürmesiyle birlikte bankalar da mevduat ve kredi tarafında indirimlerine başladı.

Faiz kararı öncesinde yüzde 48-49-50 civarında yıllık mevduat faizi veren bankalar Merkez'in yeni faiz kararıyla birlikte oranlarını yüzde 38 ile 46 arasına çekmeye başladı.

NTVPARA HABERLERİ

En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu - 2

Mevduat faizleri düşerken stopajların artması mevduata olan ilgiyi azaltacağa ve sıcak paranın diğer yatırım araçlarına kayacağına dair beklentiler ortaya çıkmaya başladı.

Merkez'in faiz oranlarını tedrici olarak düşürmeye devam etmesi beklentisi de mevduata olan ilgiyi önümüzdeki aylarda azaltabilir.

En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu - 3

STOPAJLAR YENİDEN DÜZENLENEBİLİR

Stopaj oranları için yeni kararın 1 Ağustos 2025 tarihinde verilmesi bekleniyor. Son alınan karara göre kısa vadeli TL mevduat ve yatırım fonları için stopaj oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5'e çıkarıldı.

Kararla, 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj yüzde 15'ten yüzde 17,5'e, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda ise yüzde 12'den yüzde 15'e yükseltildi.

9 Temmuz 2025 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen kazançlar üzerinden yapılacak stopaj kesintisi oranları yüzde 15’ten yüzde 17,5’e çıkarılmıştı.

En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu - 4

FAİZLER NE DURUMDA?

Bankaların mevduatlara verdiği faizler değişkenlik gösteriyor. Bankaların mevduat kotaları, mevduat yarışı faiz oranları üzerinde agresif etki yaratabiliyor.

En yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu - 5

İşte bankaların 32 günlük mevduata verdiği faiz oranları

Akbank yüzde 45
Alternatifbank yüzde 45
Anadolubank yüzde 36
Burganbank yüzde 39
Denizbank yüzde 46
Enpara yüzde 37.5
Fibabanka yüzde 40
ICBC Bank Turkey yüzde 40
ING Bank yüzde 43.5
Odeabank yüzde 43
QNB Bank yüzde 44.5
Ziraat Bankası yüzde 39
Halkbank yüzde 37
Garanti BBVA yüzde 25
Türkiye İş Bankası yüzde 36
Vakıfbank yüzde 37
Yapı Kredi yüzde 40

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