En zenginler listesinde dengeler değişti: Ağustos'ta kim ne kadar kazandı?

ABD borsasında yaşanan hareketlilik, dünyanın en zengin 10 kişisine farklı yansıdı. Forbes verilerine göre, ağustos ayında milyarderlerin toplam net serveti sadece yüzde 1 artışla 21 milyar dolar yükseldi. Teknoloji hisselerindeki dalgalanmalar nedeniyle ilk 10’daki 4 isim servet kaybederken, 6’sı kazanç elde etti.

EN ÇOK KAZANANLAR GOOGLE KURUCULARI OLDU

Alphabet’in kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, ayı en kârlı kapatan milyarderler oldu. Page’in serveti 20,3 milyar dolar, Brin’in ise 15,1 milyar dolar arttı. Google hisselerindeki yaklaşık yüzde 9’luk yükseliş, ikilinin Forbes sıralamasında üst basamaklara çıkmasını sağladı.