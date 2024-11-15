Enflasyon beklentileri değişti: Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
Memur ve emekliler, maaş zamlarına ilişkin gelişmelere odaklandı. Ekim ayı enflasyon verisi ile birlikte dört aylık enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Bugün açıklanan kasım piyasa anketi ise beklentilerdeki değişikliği ortaya koydu. Piyasaların enflasyon tahmini yukarı yönlü güncellenirken, memur ve emeklinin zam oranı da netleşmeye başladı. İşte enflasyon beklentilerine göre memur ve emeklinin 2025 yılında alacağı muhtemel maaşlar...
Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.
Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranları 6 aylık enflasyon neticesinde belirleniyor.