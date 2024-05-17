Enflasyon beklentileri değişti: Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı temmuzun ilk haftasında netleşecek. Bugün açıklanan mayıs ayı piyasa anketi ise beklentilerdeki değişikliği ortaya koydu. Mayıs ayı için aylık enflasyon beklentisi yukarı yönlü güncellenirken, yıllık enflasyon beklentisi geriledi. Peki, haziran ayında enflasyonun kaça yükselmesi bekleniyor? İşte memur ve emeklinin zam oranı için muhtemel oranlar...
Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi bugün açıklandı.
Ankete göre katılımcılar, mayıs ayı enflasyon beklentisini yüzde 3'ten yüzde 3,04'e yukarı yönlü güncelledi. Haziran ayında ise aylık enflasyonun yüzde 2,56 olarak gelmesi öngörüldü.
Yıl sonu enflasyon beklentisi ise yüzde 44,16'dan yüzde 43,64'e geriledi.
Nisan ayında enflasyon yüzde 3,18, dört aylık enflasyon yüzde 18,72 olarak açıklanmıştı.
Memur ve emeklinin zam oranı için mayıs ve haziran enflasyon verisine odaklanıldı.