Enflasyon beklentileri değişti: Memur ve emekli ne kadar zam alacak?

MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.



Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.



Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.



Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözlemeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.