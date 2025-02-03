Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı temmuzda ne kadar olacak?
Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler 1 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memurlar ve SSK-Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Yılın ilk zammı olan ocak dönemi zamlarını alan memur ve emekliler gözlerini temmuz ayında alacakları zam oranlarına çevirdi. Binlerce çalışan memur ise yılın ilk enlasyon verisi olan ocak enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ocak ayını kapsayan 1 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı temmuzda ne kadar olacak?
1 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, çalışan milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memurlar ve enflasyon farkına göre zamları belirlenen emekliler, 2025 yılının ilk yarısının enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2025 temmuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.