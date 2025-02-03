Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı temmuzda ne kadar olacak?

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından gözler 1 aylık enflasyon farkına çevrildi. Memurlar ve SSK-Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamlarına, ocak ve temmuz aylarında yılda iki kez olmak üzere enflasyon farkı yansıtılıyor. Yılın ilk zammı olan ocak dönemi zamlarını alan memur ve emekliler gözlerini temmuz ayında alacakları zam oranlarına çevirdi. Binlerce çalışan memur ise yılın ilk enlasyon verisi olan ocak enflasyonunun belli olmasıyla birlikte, ocak ayını kapsayan 1 aylık enflasyon farkına odaklandı. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli maaşı zammı temmuzda ne kadar olacak?

Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı temmuzda ne kadar olacak? - 1

1 aylık enflasyon farkının ne kadar olduğu, çalışan milyonlarca memur ve emekli tarafından sorgulanıyor. Yılda iki kez enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına bağlı olarak zam alan memurlar ve enflasyon farkına göre zamları belirlenen emekliler, 2025 yılının ilk yarısının enflasyon verisinin belli olmasıyla birlikte şimdiden 2025 temmuz ayında alacakları zamları hesaplamaya başladı. Peki, 1 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşı zam oranları.

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Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı temmuzda ne kadar olacak? - 2

1 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, ocak ayında enflasyon aylık yüzde 5,03 olarak açıklandı.

Buna göre; SGK ve Bağ-Kur emeklileri 2025 ocak ayı için yüzde 5,03 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.

Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı temmuzda ne kadar olacak? - 3

Memurların enflasyon farkı alabilmesi için yüzde 0,92 enflasyon daha oluşması gerekiyor.

Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı temmuzda ne kadar olacak? - 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak.

Ocak sonu itibarıyla bu rakam yüzde 5,03'ü aşmış durumda.

Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı temmuzda ne kadar olacak? - 5

Net rakam şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin enflasyon verileriyle belli olacak.

Enflasyon farkı ne kadar oldu? 2025 memur ve emekli zammı temmuzda ne kadar olacak? - 6

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

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