Enflasyon farkı Şubat 2025 belli oldu: 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olur?

Enflasyon farkı emekli zammı ve memur maaşlarına doğrudan etki edecek. Zam oranını etkileyecek Şubat ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı Milyonlarca emekli ve memur ise 2 aylık enflasyon farkına dikkat kesildi. Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 15,75 oranında artış yapılırken memur maaşları ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.55 oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları yeniden belirlenecek. Maaşları etkileyecek enflasyon farkı ise Şubat ayı enflasyonu ile gündeme geldi. Peki 2 aylık enflasyon farkına göre Memur ve emekli maaşları 2025 ne kadar olacak? İşte, TÜİK tarafından açıklananan enflasyon verisi...