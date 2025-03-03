Enflasyon farkı Şubat 2025 belli oldu: 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olur?

2 aylık enflasyon farkı, TÜİK’in Şubat ayı enflasyonunun açıklamasıyla birlikte belli oldu. Şubat ayı enflasyonu yüzde 2,27 olarak açıklandı. 2 aylık enflasyon farkının netlik kazanmasıyla memur ve emekliler Ocak, Şubat ayında hak ettikleri enflasyon farkını mercek altına aldı. Ocak ayında enflasyon yüzde 5,03 olarak gerçekleşti. Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı verileriyle birlikte 6 aylık enflasyona göre memur ve emekli zam oranları belli olacak. Peki 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte, memur ve emekli maaşları için yapılan hesaplama…

Enflasyon farkı Şubat 2025 belli oldu: 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olur? - 1

Enflasyon farkı emekli zammı ve memur maaşlarına doğrudan etki edecek. Zam oranını etkileyecek Şubat ayı enflasyonu TÜİK tarafından açıklandı Milyonlarca emekli ve memur ise 2 aylık enflasyon farkına dikkat kesildi. Ocak ayında SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine yüzde 15,75 oranında artış yapılırken memur maaşları ise enflasyon farkıyla birlikte yüzde 11.55 oldu. Temmuz ayında emekli ve memur maaşları yeniden belirlenecek. Maaşları etkileyecek enflasyon farkı ise Şubat ayı enflasyonu ile gündeme geldi. Peki 2 aylık enflasyon farkına göre Memur ve emekli maaşları 2025 ne kadar olacak? İşte, TÜİK tarafından açıklananan enflasyon verisi...

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Enflasyon farkı Şubat 2025 belli oldu: 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olur? - 2

2 AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

TÜİK Şubat ayı enflasyonunu yüzde 2.27 olarak açıkladı. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından Ocak ayı enflasyonu Şubat ayının başında açıklanmıştı. Ocak ayında enflasyon aylık yüzde 5,03 olarak gerçekleşirken, Şubat ayı enflasyonu ise yüzde 2,27 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 39,05 olarak hesaplandı. Buna göre enflasyon farkı yüzde 1,33 toplam oluşan zam ise yüzde 6,41 oldu.

2 aylık verilere göre (enflasyon farkı dahil) memurların 2025 Temmuz ayı zammı yüzde 6,41 oldu.

Enflasyon farkı Şubat 2025 belli oldu: 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olur? - 3

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI 2025 NE KADAR ZAMLANACAK?

Ocak ayı verilerine göre SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri Şubat ayı enflasyonuyla şimdiden yüzde 7.3 zammı hak  etmiş oldu. 

Memurlar ise Şubat ayı enflasyonuyla yüzde 1,35 zammı şimdiden aldı. 

Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı enflasyonuna göre memur ve emekli maaşları netlik kazanacak.

Yapılacak bu zam Temmuz 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Enflasyon farkı Şubat 2025 belli oldu: 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olur? - 4

ŞUBAT AYI ENFLASYONU BELLİ OLDU 

TÜİK, şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon şubatta aylık bazda yüzde 2,27 ile beklentilerin altında olacak açıklandı. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05'e geriledi.

Enflasyon farkı Şubat 2025 belli oldu: 2 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur ve emekli enflasyon farkı ne kadar olur? - 5

KİRA ARTIŞ ORANI DA BELLİ OLACAK

TÜİK tarafından bugün açıklanan Şubat ayı enflasyonuna göre Mart ayı kira artış oranı, 12 aylık TÜFE verisinin yüzde 53,83 olmasının ardından yüzde 53,83 olarak uygulanacak.

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