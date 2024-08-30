Enflasyon muhasebesi nedir? İşte10 soruda merak edilenler
Ekonomi yönetimi, iş dünyasının çağrısına sessiz kalmadı. Yaklaşık 1,5 milyon mükellef geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldı. Buna göre 2023 sonu itibarıyla cirosu 50 milyon liranın altındaki işletmelerin enflasyon düzeltmesi yapmasına gerek olmayacak. İşte 10 soruda enflasyon düzeltmesi...
Brüt satışları 2023 sonu itibarıyla 50 milyon liranın altında olan işletmeler, 2024 yılı ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde enflasyon düzeltmesi kapsamından çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaklaşık 1,5 milyon gelir ve kurumlar vergisi mükellefinin sağlanan kolaylıktan yararlanacağını duyurdu.