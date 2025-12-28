Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2025 TÜİK aralık ayı enflasyon verileri
28.12.2025 14:07
NTV - Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileri için heyecanlı bekleyiş başladı. 2026 ocak zammı için belirleyici olacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklinin ocak-haziran dönemi için maaş artışı belli olacak. Peki, 2025 aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Memur ve emeklilerin yeni yılda geçerli olacak olan maaş zamları, TÜİK tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte belli olacak. 2025 temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon toplamına göre belirlenecek olan emekli maaşlarının ardından, en düşük emekli maaşı zammı da yeniden hesaplanacak. Memurlar ise 6 aylık enflasyon farkına ve toplu sözleşme zammına göre yeni yılda zam alacak. Peki, 2025 aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileri belli oldu.
Buna göre; 2026 memur ve emekli zamlarının belirleneceği aralık ayı enflasyon verileri 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNİ KAPSAYACAK
2026 yılının ilk 6 aylık dönemini kapsayacak olan memur ve emekli zamlarıyla birlikte, çalışan memur ve emekliler, temmuz ayına kadar yapılacak zamlarla geçimini sağlayacak.
2026 temmuz ayında ise haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından maaş zamlarına ikinci 6 aylık dönem için zam uygulanacak.