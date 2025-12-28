Enflasyon ne zaman açıklanacak? 2025 TÜİK aralık ayı enflasyon verileri

Memur ve emeklilerin yeni yılda geçerli olacak olan maaş zamları, TÜİK tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte belli olacak. 2025 temmuz-aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon toplamına göre belirlenecek olan emekli maaşlarının ardından, en düşük emekli maaşı zammı da yeniden hesaplanacak. Memurlar ise 6 aylık enflasyon farkına ve toplu sözleşme zammına göre yeni yılda zam alacak. Peki, 2025 aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?