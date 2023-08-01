Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz enflasyon rakamları açıklaması için geri sayım
Enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı ilgili kişilerce yakından takip ediliyor. Ekonomide önemli gelişmelere yön veren enflasyon oranları her ayın başında TÜİK tarafından ilan ediliyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. En son Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman belli olur?
2023 Temmuz ayı enflasyon oranı yakın zaman sonra ilan edilecek. Temmuz ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından ilan edilecek. Açıklamaya kısa bir zaman kala vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Ekonomistler temmuz ayı enflasyon beklentileriyle ilgili tahminlerini açıkladı. İşte, "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı...