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Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz enflasyon rakamları açıklaması için geri sayım

Enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı ilgili kişilerce yakından takip ediliyor. Ekonomide önemli gelişmelere yön veren enflasyon oranları her ayın başında TÜİK tarafından ilan ediliyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. En son Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman belli olur?

Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz enflasyon rakamları açıklaması için geri sayım - 1

2023 Temmuz ayı enflasyon oranı yakın zaman sonra ilan edilecek. Temmuz ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından ilan edilecek. Açıklamaya kısa bir zaman kala vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Ekonomistler temmuz ayı enflasyon beklentileriyle ilgili tahminlerini açıkladı. İşte, "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı...

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Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz enflasyon rakamları açıklaması için geri sayım - 2

TEMMUZ ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor.

Temmuz ayı enflasyon oranları da 3 Ağustos'ta açıklanacak.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz enflasyon rakamları açıklaması için geri sayım - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Ağustos Perşembe günü açıklanacak temmuz ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 9,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin temmuz ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 7,50 ve en yüksek yüzde 10,60 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin temmuz ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 9,07) göre bir önceki ay yüzde 38,21 olan yıllık enflasyonun yüzde 47,27'ye çıkacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi temmuzda yüzde 42,07'den 61,01'e yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 3,92 artış göstermişti.

Enflasyon ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz enflasyon rakamları açıklaması için geri sayım - 4

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı.

Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

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