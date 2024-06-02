Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamları
Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, Türkiye ekonomisini yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan TÜFE kararıyla birlikte, kira artış oranları ve enflasyon farkı belli olacak. Peki, Mayıs ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Mayıs ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Mayıs ayı enflasyon verileri sonrasında, işyeri mülk sahiplerini ilgilendiren kira artış oranı belli olacak.