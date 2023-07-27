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Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları bekleniyor

2023 Temmuz ayı enflasyon oranı pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Temmuz ayı enflasyon oranları TÜİK tarafından ilan edilecek. Açıklamaya kısa bir zaman kala vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Peki, Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları ne zaman belli olur?

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları bekleniyor - 1

Enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı ilgili kişilerce yakından takip ediliyor. Ekonomide önemli gelişmelere yön veren enflasyon oranları her ayın başında TÜİK tarafından ilan ediliyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. En son Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. İşte, "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı...

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Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları bekleniyor - 2

HAZİRAN ENFLASYONU NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih merak ediliyor.

Türkiye İstatistik Kurumu, enflasyon verilerini her ayın 3'ünde ilan ediyor. Temmuz ayı enflasyon oranlarının da 3 Ağustos'ta açıklanacağı tahmin ediliyor.

Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları bekleniyor - 3

HAZİRAN AYI ENFLASYONU NE KADARDI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı.

Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu.

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