Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak? TÜİK Temmuz ayı enflasyon oranları bekleniyor

Enflasyon rakamlarının ne zaman açıklanacağı ilgili kişilerce yakından takip ediliyor. Ekonomide önemli gelişmelere yön veren enflasyon oranları her ayın başında TÜİK tarafından ilan ediliyor. Bir önceki ayın TEFE, TÜFE oranları bu açıklama ile beraber duyuruluyor. En son Temmuz ayında Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. İşte, "Enflasyon rakamları ne zaman açıklanacak?" sorusunun yanıtı...