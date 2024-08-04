Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2024 Temmuz enflasyon açıklaması
Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ekonomi gündemini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı TÜFE verileriyle birlikte, ekonomide son durum, kira artış oranları belli olacak. Peki, Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
2024 Temmuz ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verileri sonrasında, ev ve işyeri sahiplerini ilgilendiren kira artış oranı da belli olacak.