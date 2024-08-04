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Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2024 Temmuz enflasyon açıklaması

Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ekonomi gündemini takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan haziran ayı TÜFE verileriyle birlikte, ekonomide son durum, kira artış oranları belli olacak. Peki, Temmuz ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2024 Temmuz enflasyon açıklaması - 1

2024 Temmuz ayı enflasyon verileri için tarih araştırmaları başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan Temmuz ayı enflasyon verileri sonrasında, ev ve işyeri sahiplerini ilgilendiren kira artış oranı da belli olacak.

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Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2024 Temmuz enflasyon açıklaması - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Temmuz ayı enflasyon verileri 5 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2024 Temmuz enflasyon açıklaması - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 65 katılımcıyla gerçekleştirdiği temmuz ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,41 olan temmuz ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,77'ye çıktı.

Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,52'den yüzde 42,95'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 31,79'dan yüzde 30,02'ye, 24 ay sonrası için yüzde 20,33'ten yüzde 19,32'ye indi.

Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? TÜİK 2024 Temmuz enflasyon açıklaması - 4

HAZİRAN ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Haziran ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından temmuz ayında açıklandı. Haziranda enflasyon aylık bazda yüzde 1,64, yıllık bazda yüzde 71,60 arttı.

Böylelikle memur ve emekli temmuz zammı 2024 için belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,64, Yİ-ÜFE yüzde 1,38 artış gösterdi.

TÜFE, haziranda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 24,73, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 71,6 oldu.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2023'e göre yüzde 19,49, geçen yılın haziran ayına kıyasla yüzde 50,09 olarak gerçekleşti.

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