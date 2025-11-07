Enflasyon raporuna göre memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklisi için de açıklanan son 4 enflasyon verisine zam yüzde 16,55 olmuştu. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunun gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 19'a yükselebilir. Böylece memur emeklisi en düşük 26 bin 977 lira olacak. Memurlarda da en düşük maaş 52 bin 34 liraya yükselebilir.