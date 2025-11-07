Enflasyon raporuna göre memur ve emekli ne kadar zam alacak?
07.11.2025 15:29
NTV - Haber Merkezi
Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisini ilgilendiren maaş zamları için etkili olacak enflasyon tahminini Merkez Bankası açıkladı.
Doğrudan ve dolaylı olarak herkesi etkileyen yılın son enflasyon rakamı açıklandı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan hedeflerini açıklarken dezenflasyon hızının yavaşladığını belirtti.
Karahan enflasyonda 2025 yılı için tahmin aralığını yüzde 31-33, 2026 yılı için de yüzde 13-19 olarak belirledi. Ara hedefler ise 2025 için yüzde 24, 2026 için yüzde 16, 2027 için yüzde 9 olarak korundu.
MAAŞLAR NE OLACAK?
Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur'luların maaşları 4 aylık enflasyon verisine göre belli olmuştu. Merkez Bankası'nın yeni hedeflerine göre yeni zamlar da tahminen ortaya çıktı.
SSK ve Bağ-Kur emeklisinin 4 aylık enflasyon zammı yüzde 10,25 olmuştu. Son enflasyon raporuna göre yüzde 13,50 oranında zam yapılması bekleniyor. Böylece en düşük maaşın 19 bin 159 lira olabilir.
Memur ve memur emeklisi için de açıklanan son 4 enflasyon verisine zam yüzde 16,55 olmuştu. Merkez Bankası'nın enflasyon raporunun gerçekleşmesi halinde memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı yüzde 19'a yükselebilir. Böylece memur emeklisi en düşük 26 bin 977 lira olacak. Memurlarda da en düşük maaş 52 bin 34 liraya yükselebilir.