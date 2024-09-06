Enflasyon tahmini değişti: İşte emekli maaşlarında yeni senaryo | Emekli ne kadar zam alacak?
Orta Vadeli Program'da enflasyon hedefi yukarı yönlü güncellendi. Bu yıl sonu için enflasyon hedefi yüzde 33'ten yüzde 41,5'e yükseldi. OVP'deki enflasyon tahmininin ardından milyonlarca emekli tahmini maaş zam oranını hesaplamaya başladı. İşte emekli zammında muhtemel senaryolar...
Ekonomide 2025-2027 dönemini içeren yeni Orta Vadeli Programı (OVP) Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
OVP ile ekonomide gelecek 3 yılın rotası çizilirken, enflasyon beklentilerinde güncellemeye gidildi.