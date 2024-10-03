Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyordu. TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, ekim ayı kira artış oranı da belli oldu ve yıllık kira sözleşmesi biten ev ve işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne oldu?
Eylül ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon verileri sonrasında, ev ve işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren ekim kira artış oranı da belli olmuş oldu. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne oldu? İşte TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı TÜFE kararı.