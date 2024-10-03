Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı)

Eylül ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon verileri sonrasında, ev ve işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren ekim kira artış oranı da belli olmuş oldu. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne oldu? İşte TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı TÜFE kararı.