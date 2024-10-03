Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verileri, ev, işyeri sahipleri ve kirada oturan vatandaşların gündeminde yer alıyordu. TÜİK eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Eylül ayı enflasyon verileriyle birlikte, ekim ayı kira artış oranı da belli oldu ve yıllık kira sözleşmesi biten ev ve işyeri kiracıları güncel TÜFE'ye göre zam artışı yapacak. Öte yandan memur ve emekli zammında belirleyici olan 3 aylık enflasyon farkı da belli olmuş oldu. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne oldu?

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı) - 1

Eylül ayı enflasyon verileri TÜİK tarafından açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı eylül ayı enflasyon verileri sonrasında, ev ve işyeri sahiplerini ve kiracılarını ilgilendiren ekim kira artış oranı da belli olmuş oldu. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne oldu? İşte TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı TÜFE kararı.

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Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı) - 2

EYLÜL ENFLASYONU NE OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verileri açıklandı.

Buna göre; Enflasyon ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,97 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 49,38'e yükseldi.

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı) - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDEYDİ?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ekim Perşembe günü açıklanacak eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,09 oldu. Ekonomistlerin eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,50 ile yüzde 2,50 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 51,97 olan yıllık enflasyonun yüzde 48,11'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 43,23 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, ağustosta yüzde 2,47 artış kaydetmişti.

Enflasyon verileri ne oldu? (2024 TÜİK eylül ayı TÜFE kararı) - 4

AĞUSTOS ENFLASYONU NE OLMUŞTU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ağustos ayı enflasyon verileri geçtiğimiz ay açıklandı.

Enflasyon, ağustos ayında aylık bazda yüzde 2,47 yükseliş kaydetti. Yıllık enflasyon yüzde 51,97'e yükseldi.

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