Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Aralık ayı enflasyonuna göre 2026 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve BAĞKUR emeklilerinin zam oranlarıyla, memurların 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Aralık ayı enflasyon verileri sonrasında memur ve memur emeklilerinin net zamları bugünden itibaren hesaplanabilecek. Emekli maaş zamları ise 6 aylık toplam enflasyon oranına göre hesaplanacak. Aralık ayı enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? 2026 memur ve emekli maaş zammı ocakta ne kadar olacak?