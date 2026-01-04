Enflasyon verileri ne oldu, yüzde kaç? Aralık ayı enflasyonuna göre 2026 memur ve emekli maaş zammı belli oldu
04.01.2026 10:52
Son Güncelleme: 05.01.2026 10:08
Birkan Erol
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve BAĞKUR emeklilerinin zam oranlarıyla, memurların 6 aylık enflasyon farkı netleşti. Aralık ayı enflasyon verileri sonrasında memur ve memur emeklilerinin net zamları bugünden itibaren hesaplanabilecek. Emekli maaş zamları ise 6 aylık toplam enflasyon oranına göre hesaplanacak. Aralık ayı enflasyon verileri ne kadar, yüzde kaç oldu? 2026 memur ve emekli maaş zammı ocakta ne kadar olacak?
2026 memur ve emekli maaş zammı hesaplaması, aralık ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla belli oldu. Her yıl, yıl da iki kez memur ve emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam yapılıyor. 2026 ocak-haziran dönemi için memur ve emekli maaş zamları, TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle belli oldu.
ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE OLDU, YÜZDE KAÇ?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 yılının son enflasyon verisi olan aralık ayı enflasyon verileri açıklandı.
Buna göre; Enflasyon, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,89 artış gösterdi.
2026 memur ve emekli zamları da aralık ayı enflasyon verileri sonrasında belli oldu.
2026 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNİ KAPSAYACAK
Memur ve memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeye göre belirleniyor. Buna göre memurlar yüzde 11 toplu sözleşme zammı alacak üzerine 6 aylık enflasyon farkı eklenecek.
2026 temmuz ayında ise haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından maaş zamlarına ikinci 6 aylık dönem için zam uygulanacak.
SGK ve Bağkur emeklileri ise 6 ayda bir enflasyon toplamı kadar zam alıyor.
MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 30,89 gelmesiyle birlikte aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 0,89 olarak açıklandı.
Bu haliyle SSK ve Bağkur emekli maaşlarını ilgilendiren toplam enflasyon yüzde 12,19 olarak açıklandı. Memur maaşları ise 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile birlikte yüzde 18,61 oldu.