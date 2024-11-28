Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? (2024 TÜİK kasım ayı enflasyon verileri)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan kasım ayı enflasyon verileri öncesinde ev sahibi ve kiracıların bekleyişi başladı. Kira zamlarına direkt olarak etki eden enflasyon verileri, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Kasım ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Kasım ayı TÜFE verilerinin açıklanmasıyla birlikte, sözleşme yenileme zamanı gelen kiracılar, güncel TÜFE oranı üzerinden zam yapacak. Peki, kasım ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?