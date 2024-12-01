Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkının belli olacağı tarih

Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 48,58'e gerilemişti. Böylece, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda Temmuz 2023'ten, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçmişti.