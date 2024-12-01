Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkının belli olacağı tarih
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, asgari ücretli, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak olan enflasyon verileriyle 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman , ayın kaçında açıklanacak?
Enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Kasım ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında ilan edilecek.