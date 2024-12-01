Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkının belli olacağı tarih

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, asgari ücretli, ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayının ilk haftasında açıklanacak olan enflasyon verileriyle 5 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman , ayın kaçında açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkının belli olacağı tarih - 1

Enflasyon verileri için gözler Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından yapılacak açıklamaya çevrildi. TÜİK Kasım ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında ilan edilecek.

NTVPARA HABERLERİ

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkının belli olacağı tarih - 2

TÜİK, 3 Aralık'ta  kasım ayı enflasyon verilerini saat 10.00'da açıklayacak. Kasım ayı enflasyon verileriyle 5 aylık enflasyon farkı belli olacak.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyonuyla birlikte, memur ve emeklilere yapılacak zam oranı kesinleşecek. 

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkının belli olacağı tarih - 3

Enflasyon, ekimde aylık bazda yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 48,58'e gerilemişti. Böylece, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık bazda Temmuz 2023'ten, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de Mart 2021'den bu yana en düşük oran olarak kayıtlara geçmişti.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkının belli olacağı tarih - 4

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Aralık Salı günü açıklanacak kasım ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 15 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,98 oldu. Ekonomistlerin kasım ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,70 ile yüzde 2,54 aralığında yer aldı.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? 5 aylık enflasyon farkının belli olacağı tarih - 5

Ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,98), bir önceki ay yüzde 48,58 olan yıllık enflasyonun yüzde 46,71'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi kasımda yüzde 45,07 oldu.

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