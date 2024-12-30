Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi

Yılın son günlerinde gözler enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi bu ay da enflasyon oranlarını paylaşacak. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı da netleşecek ve memur ile emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenecek. Bu nedenle, ocak ayının ilk haftasına açıklanacak veriler büyük önem taşıyor. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?