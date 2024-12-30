Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi

Ocak ayının ilk haftası yaklaşırken gözler enlasyon verilerine çevrildi. Yeni yılda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte netleşecek. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi - 1

Yılın son günlerinde gözler enflasyon verilerine çevrildi.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi bu ay da enflasyon oranlarını paylaşacak. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı da netleşecek ve memur ile emekli maaşlarına yapılacak zam oranları belirlenecek. Bu nedenle, ocak ayının ilk haftasına açıklanacak veriler büyük önem taşıyor. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

NTVPARA HABERLERİ

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerini 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da duyuracak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi - 3

YIL SONU ENFLASYON BEKLENTİSİ

Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,81 iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 oldu.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Aralık ayı enflasyon beklentisi - 4

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 27,20 iken, bu anket döneminde yüzde 27,07 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 18,33 ve yüzde 18,47 olarak gerçekleşti.

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