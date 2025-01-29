Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu (2025 TÜİK ocak ayı enflasyonu)
Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ev sahibi, işyeri sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan ocak ayı enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin ocak ayı TÜFE beklentileri belli oldu. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Ocak ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ekonomistler tarafından yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,58 seviyelerinde yer alırken, kira sözleşmelerini yenileyecek ev sahibi ve kiracılar ise ocak ayı TÜFE verilerinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?