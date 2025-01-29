Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu (2025 TÜİK ocak ayı enflasyonu)

Enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, ev sahibi, işyeri sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay açıklanan ocak ayı enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin ocak ayı TÜFE beklentileri belli oldu. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu (2025 TÜİK ocak ayı enflasyonu) - 1

Ocak ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ekonomistler tarafından yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,58 seviyelerinde yer alırken, kira sözleşmelerini yenileyecek ev sahibi ve kiracılar ise ocak ayı TÜFE verilerinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

NTVPARA HABERLERİ

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu (2025 TÜİK ocak ayı enflasyonu) - 2

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2025 ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Ocak ayı enflasyon verileri 3 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu (2025 TÜİK ocak ayı enflasyonu) - 3

EKONOMİSTLERİN ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 4,29 oldu. Ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri yüzde 3,75 ile yüzde 5 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 4,29), bir önceki ay yüzde 44,38 olan yıllık enflasyonun yüzde 41,11'e ineceği öngörülüyor.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu (2025 TÜİK ocak ayı enflasyonu) - 4

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi ocak ayı itibarıyla yüzde 27,58 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, Aralık 2024'te yüzde 1,03 artış kaydetmişti.

DAHA FAZLA GÖSTER