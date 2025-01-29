Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Ekonomistlerin beklentisi belli oldu (2025 TÜİK ocak ayı enflasyonu)

Ocak ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ekonomistler tarafından yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 27,58 seviyelerinde yer alırken, kira sözleşmelerini yenileyecek ev sahibi ve kiracılar ise ocak ayı TÜFE verilerinin ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, ocak ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?