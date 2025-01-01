Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi belli oldu (2024 TÜİK aralık ayı enflasyonu)

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Memur, emekli, ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi belli oldu (2024 TÜİK aralık ayı enflasyonu) - 1

Aralık ayı enflasyon verileri, memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar tarafından sorgulanıyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte hem sözleşmesi biten kiracılar 12 aylık TÜFE verilerine göre zam yapacak hem de memur ve emeklinin maaş oranları güncellenecek. Peki, aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?

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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi belli oldu (2024 TÜİK aralık ayı enflasyonu) - 2

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; Aralık ayı enflasyon verileri 3 Ocak 2025 Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi belli oldu (2024 TÜİK aralık ayı enflasyonu) - 3

ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi belli oldu (2024 TÜİK aralık ayı enflasyonu) - 4

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü.

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor.

Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı ise yüzde 6,24 olacak.

Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor. Enflasyon farkı ise 6,76 olacak.

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