Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Enflasyon beklentisi belli oldu (2024 TÜİK aralık ayı enflasyonu)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Memur, emekli, ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Peki, aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?
Aralık ayı enflasyon verileri, memur, emekli, ev sahibi ve kiracılar tarafından sorgulanıyor. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte hem sözleşmesi biten kiracılar 12 aylık TÜFE verilerine göre zam yapacak hem de memur ve emeklinin maaş oranları güncellenecek. Peki, aralık ayı enflasyon verileri ne zaman açıklanacak?