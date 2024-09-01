Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı ayın kaçında belli olacak? TEFE- TÜFE verileri belli oluyor
Eylül ayının ülk günlerinde gözler enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye'yi bu haftadan itibaren yoğun bir ekonomi veri gündemi beklerken gözler eylülde bir yandan büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarında, diğer yandan da güncelleme çalışmaları son aşamaya gelen Orta Vadeli Program'da (OVP) olacak.Enflasyon verileriyle birlikte ev ve iş yerlerine yapılabilecek zam oranı da ortaya çıkmış olacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?
TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini 3 Eylül Salı günü saat 10.00'da duyuracak. Temmuzda tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23, yurt içi üretici fiyat endeksi ise yıllık yüzde 41,37, aylık yüzde 1,94 olarak açıklanmıştı. Ekonomi yönetimi, haziran ve temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından dezenflasyon sürecinin başladığını ifade etmişti.