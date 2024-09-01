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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı ayın kaçında belli olacak? TEFE- TÜFE verileri belli oluyor

Eylül ayının ülk günlerinde gözler enflasyon verilerine çevrildi. Türkiye'yi bu haftadan itibaren yoğun bir ekonomi veri gündemi beklerken gözler eylülde bir yandan büyüme, ihracat ve enflasyon rakamlarında, diğer yandan da güncelleme çalışmaları son aşamaya gelen Orta Vadeli Program'da (OVP) olacak.Enflasyon verileriyle birlikte ev ve iş yerlerine yapılabilecek zam oranı da ortaya çıkmış olacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı ayın kaçında belli olacak?

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı ayın kaçında belli olacak? TEFE- TÜFE verileri belli oluyor - 1

TÜİK, ağustos ayı enflasyon verilerini 3 Eylül Salı günü saat 10.00'da duyuracak. Temmuzda tüketici fiyat endeksi yıllık yüzde 61,78, aylık yüzde 3,23, yurt içi üretici fiyat endeksi ise yıllık yüzde 41,37, aylık yüzde 1,94 olarak açıklanmıştı. Ekonomi yönetimi, haziran ve temmuz ayı enflasyon verilerinin ardından dezenflasyon sürecinin başladığını ifade etmişti.

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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı ayın kaçında belli olacak? TEFE- TÜFE verileri belli oluyor - 2

KİRA ZAMMINDA BELİRLEYİCİ OLACAK

Enflasyon verileri ile birlikte eylül ayı kira artış oranı da belli olacak. Eylül ayında kira zam dönemi gelen vatandaşlar, kira zamlarını ağustos ayı tüfe oranına göre yapacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı ayın kaçında belli olacak? TEFE- TÜFE verileri belli oluyor - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustos ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 2,64 arttığını tahmin ediyor.

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Eylül Salı günü açıklanacak ağustos ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Eylül ayı kira artış oranı ayın kaçında belli olacak? TEFE- TÜFE verileri belli oluyor - 4

Buna göre, ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 2,64 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ağustos ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin ağustos ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 61,78 olan yıllık enflasyonun yüzde 52,20'ye ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi ağustosta yüzde 42,84 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, temmuzda yüzde 3,23 artış kaydetmişti.

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