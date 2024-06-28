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Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında

Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon farkıyla belli olacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte temmuz zammı oranı netlik kazanacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 1

Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak.

NTVPARA HABERLERİ

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 2

MAYIS ENFLASYONU

TÜİK verilerine göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3,37, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 oldu.

Enflasyon beş aylık süreçte yüzde 22,72 olarak açıklandı.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 3

5 AYLIK ENFLASYON FARKI

5 aylık verilere göre, memur ve emeklisinin maaşında yüzde 17,38'lik artış kesinleşti. Buna Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Temmuz'da açıklayacağı haziran ayı verileri eklenecek.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında - 4

5 aylık artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı da yüzde 22,72. Haziran ayı enflasyonunun etkisiyle bu oranda da değişiklik olacak. 

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