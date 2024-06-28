Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında
Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam oranı 6 aylık enflasyon farkıyla belli olacak. Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte temmuz zammı oranı netlik kazanacak. Peki, enflasyon verileri ne zaman açıklanacak
Memur ve emeklisinin maaşı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak.