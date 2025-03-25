Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon beklentisi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini de belirlenen takvim doğrultusunda kamuoyuyla paylaşacak. Mart ayı enflasyon oranları, nisan ayının ilk haftasında vatadaşlara duyurulacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3'ünde enflasyon verilerini düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu kapsamda, Mart ayına ait enflasyon verilerinin ne olacağı da merakla beklenmektedir.