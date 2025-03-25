Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ay olduğu gibi Mart ayına ilişkin enflasyon verilerini de belirlenen takvim doğrultusunda kamuoyuyla paylaşacak. Mart ayı enflasyon oranları, nisan ayının ilk haftasında vatadaşlara duyurulacak.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon beklentisi - 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), her ayın 3'ünde enflasyon verilerini düzenli olarak kamuoyuyla paylaşmaktadır. Bu kapsamda, Mart ayına ait enflasyon verilerinin ne olacağı da merakla beklenmektedir.

NTVPARA HABERLERİ

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon beklentisi - 2

ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Paylaşılan takvime göre, söz konusu verilere 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00 itibarıyla ulaşılabilecek. Enflasyon oranlarının açıklanması, ekonomiyi yakından takip eden uzmanlar, yatırımcılar ve vatandaşlar için büyük önem taşımaktadır. Açıklanacak veriler, hem piyasalardaki gelişmeleri hem de bireylerin alım gücünü etkileyebilecek önemli bir gösterge niteliği taşımaktadır.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon beklentisi - 3

Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik dalgalanmalar göz önünde bulundurulduğunda, TÜİK'in açıklayacağı bu rakamların, ekonomi çevrelerinde dikkatle incelenmesi beklenmektedir.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon beklentisi - 4

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,26 olan mart ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,27'ye çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 28,30'dan 28,04'e geriledi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,26'dan 24,55'e inerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,26'dan 17,06'ya düştü.

Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? Mart ayı enflasyon beklentisi - 5

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 42,8869'dan 42,7907'ye gerilerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 43,9612'den 44,4165'e çıktı.

Bir önceki anket döneminde 18,8 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 19,4 milyar dolara yükseldi. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,5 milyar dolar oldu.

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