Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, ev sahibi ve kiracılar tarafından sorgulanmaya başladı. Enflasyon verileri her ayın ilk haftasında ilan edilecek. Peki, enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde?
Ekim ayında ilan edilecek eylül ayı enflason verileri merak kounusu oldu. On iki aylık TÜFE verilerinin ortalamasına göre belirlenecek olan eylül ayı kira zammı öncesinde, vatandaşlar ekonomistlerin beklentisini araştırıyor.