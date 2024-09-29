Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih, ev sahibi ve kiracılar tarafından sorgulanmaya başladı. Enflasyon verileri her ayın ilk haftasında ilan edilecek. Peki, enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi ne yönde?

Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi - 1

Ekim ayında ilan edilecek eylül ayı enflason verileri merak kounusu oldu. On iki aylık TÜFE verilerinin ortalamasına göre belirlenecek olan eylül ayı kira zammı öncesinde, vatandaşlar ekonomistlerin beklentisini araştırıyor.

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Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi - 2

EYLÜL AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; eylül ayı enflasyon verileri 3 Ekim 2024 Perşemne günü saat 10.00'da açıklanacak.

Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi - 3

ENFLASYON BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 43,14'e geriledi.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 64 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı.

Enflasyon verileri ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Eylül ayı enflasyon beklentisi - 4

Buna göre, geçen ay yüzde 2,22 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde değişim göstermedi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 43,31'den yüzde 43,14'e düştü.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 28,71'de

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