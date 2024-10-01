Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK eylül ayı enflasyon kararı)
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan eylül ayı enflasyon verileri için geri sayım başladı. Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiren eylül ayı enflasyonuyla birlikte, ekim ayı kira artış oranı da belli olacak. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentileri açıklandı. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Eylül ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, hem ev sahibi hem de kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Konutta kira ve markette ürün fiyatlarını etkileyen enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin beklentisi belli oldu. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?