Enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? (2024 TÜİK eylül ayı enflasyon kararı)

Eylül ayı enflasyon verilerinin ne zaman açıklanacağı, hem ev sahibi hem de kiracılar tarafından yakından takip ediliyor. Konutta kira ve markette ürün fiyatlarını etkileyen enflasyon verileri öncesinde, ekonomistlerin beklentisi belli oldu. Peki, eylül ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?